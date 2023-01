La cucina più apprezzata al mondo è quella italiana

Che la cucina italiana fosse eccellente, è risaputo, ma i riconoscimenti internazionali ce lo ricordano e ci aiutano a mettere in luce la qualità del nostro patrimonio.

Questa volta gli apprezzamenti arrivano dal Taste Atlas Award 2022 che pochi giorni fa ha consacrato la nostra cucina come la migliore al mondo. Taste Atlas è una sorta di enciclopedia online, che si fonda sull’idea di viaggiare, esplorando e assaporando cibi e bevande per scoprire sapori, piatti tradizionali, ingredienti tipici, ristoranti autentici e popolari.

All’interno di esso sono stati catalogati più di 10mila cibi o bevande, e altrettanti sono in fase di ricerca e mappatura. Nelle varie piattaforme social, Taste Atlas vanta un seguito di più di 800 mila followers, e sono proprio questi utenti ad esprimere le preferenze, recensendo e votando piatti e ristoranti su una scala, che va da 1 a 5.

Di ogni paese analizzato si possono ritrovare piatti, cibi e bevande tradizionali da provare, nonché ristoranti da visitare. Oggetto dell’esame però è solo la cucina comune, non viene valutata cioè la cucina gourmet, come quella dei ristoranti Michelin. Il podio del 2022 è detenuto dalla cucina mediterranea, con l’Italia che si è piazzata al primo posto con un punteggio di 4,72 su 5, seguito dalla Grecia con 4,69 e poi dalla Spagna con 4,59. Si accodano a ruota Giappone, India, Messico, Turchia, Stati Uniti, Francia e Perù.

Della nostra Penisola sono stati recensiti ben più di 2400 prodotti tra cui il risotto alla milanese, le tagliatelle al ragù, la carbonara, i ravioli, gli gnocchi, il Tiramisù, la bruschetta etc. etc. Il piatto più apprezzato è la pizza Margherita, seguita al secondo posto dal Prosciutto Toscano, mentre come terza preferenza su cibi tradizionali, gli utenti hanno scelto il risotto ai funghi porcini. A questo link potete trovare anche le attività di ristorazione e pasticceria senesi che sono recensite all’interno di Taste Atlas https://www.tasteatlas.com/siena. E perché no, potete anche iscrivervi alla piattaforma e diventare recensori voi stessi.

Stefania Tacconi