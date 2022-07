La crisi di governo non ferma il Biotecnopolo: il progetto va avanti, nonostante le incognite a Roma

I rallentamenti sono possibili e probabili, ma la possibile crisi di governo estiva non dovrebbe rappresentare un ostacolo al completamento del percorso del Biotecnopolo. Negli ambienti romani sono fiduciosi: le firme dei quattro ministeri sullo statuto della Fondazione hanno dato di fatto il via ad un iter che non dovrebbe risentire degli eventuali cambi di Esecutivo o della fine della legislatura. Al Biotecnopolo inoltre sarebbero già state assegnate le risorse con cui poter operare. Non c’è solo questo però, perché contro ulteriori incognite, date dall’incertezza di questa fase politica, c’è anche l’impegno, preso nella campagna elettorale per le Suppletive, da parte del segretario del Pd Enrico Letta di portare in fondo il progetto del Biotecnopolo. Un impegno che è stato rinnovato nelle diverse occasioni in cui Letta è tornato nel nostro territorio.

MC