La Corte Federale d’Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha respinto il ricorso dell’Acr Siena 1904 avverso i 4 punti di penalizzazione in classifica e l’ammenda di 1.000 euro inflitte dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. Confermata anche l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni disposta nei confronti del presidente del club Emiliano Montanari.