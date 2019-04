La Cna e Siena piangono Mario Burroni

Siena e la Cna piangono Mario Burroni, storico parrucchiere della città.

“Oggi ci ha lasciato Mario Burroni – scrive la Cna -, per quasi venti anni presidente degli acconciatori della Cna e grandissimo stilsta, sempre all’avanguardia e con una passione unica per il suo lavoro. Uomo retto e dirigente con un alto senso di responsabilità, con passione ed amore ha dedicato la vita alla famiglia ed al suo lavoro in cui è diventato un esempio da seguire. Mario lascia sicuramente un grande vuoto nella sua famiglia, in tutta l’associazione e per La Saletta, il suo amato negozio, lasciato solo qualche mese fa agli altri soci ed ai nuovi. A loro le più sincere condoglianze di tutta la Cna. Ciao Mario”.