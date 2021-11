La Briglia d’oro 2021 va a Massimo Dionisi, a Lippi il premio alla carriera

Conto alla rovescia per lo svolgimento della manifestazione calcistica senese “Briglia d’Oro 2021”, che si terrà il prossimo giovedì 11 novembre presso l’Hotel Garden di Siena, a partire dalle ore 18, promossa dall’AIAC, Associazione Allenatori Calcio – Sezione di Siena.

Il massimo riconoscimento della serata andrà all’allenatore toscano Alessio Dionisi, oggi allenatore del Sassuolo, che nel maggio 2021 ha condotto l’Empoli in serie A, guadagnando la promozione con due giornate d’anticipo. Ospite speciale della serata sarà Marcello Lippi, al quale l’AIAC Siena consegnerà il Premio alla Carriera per la sua straordinaria carriera come allenatore in Italia e nel mondo, nonché come ultimo allenatore a vincere il Mondiale di calcio nel 2006 per l’Italia.

Il programma della giornata prevede uno stage tecnico-tattico, a partire dalle ore 18, tenuto da mister Alessio Dionisi e aperto solo ai tecnici qualificati. Seguirà l’aperitivo, a partire dalle 19.30, e la cena, dalle ore 20.30 in poi. Lo stage tecnico-tattico si aprirà con un intervento del Presidente nazionale AIAC Renzo Ulivieri, che porterà il suo saluto a mister Dionisi, a tutti gli allenatori che saranno premiati nel corso dell’evento e agli associati AIAC Siena.

Lunga è la lista dei premiati scelti dal Consiglio AIAC di Siena per la XXVIII edizione del Premio, la prima dopo la lunga pausa legata alla pandemia. Si comincia, dunque, con la serie A con la consegna della Briglia d’Oro ad Alessio Dionisi, vincitore campionato serie B stagione 2020/2021 con l’Empoli, per poi proseguire con il “Premio alla Carriera” al pluripremiato mister Marcello Lippi, campione del Mondo. A rappresentare una formazione nazionale, tra i premiati sarà presente Francesco Messori, emiliano di Correggio, capitano della Nazionale Italiana Calcio Amputati, nata nel 2012 da una sua intuizione. Nel corso della serata saranno, inoltre, premiati: Corrado Bianchi – Società Monteriggioni, vincitore Campionato Allievi Regionali stagione 2019-2020; Vincenzo Di Guida – Società Mazzola, vincitore Campionato Allievi Provinciali stagione 2019-2020; Società Badesse, per la storica promozione in Serie D stagione 2019-2020; Società Chiantigiana, per la storica promozione in Eccellenza stagione 2019-2020; Società Meroni, per la storica promozione in Seconda categoria stagione 2019-2020.

La serata sarà presentata dai giornalisti senesi Virginia Masoni e Giovanni D’Agostino. La cena è aperta al pubblico (aperitivo e cena al prezzo di 35 euro per i soci AIAC e 40 per i non associati) e per prenotare è possibile chiamare il numero 3804304698 o scrivere una mail a: [email protected] Alla cena si potrà prendere parte dietro esibizione di apposito green pass e nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19. Ulteriori informazioni sulla manifestazione sono disponibili alla pagina web http://www.aiacsiena.it