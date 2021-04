Johnson & Johnson, 2500 dosi alla Sud Est. Giani: “Aperte prenotazioni online per over70, sarà ultimo click day”

Sono arrivate le prime 2500 dosi di vaccino monodose Johnson & Johnson nella Asl sud est, questo siero, come annuncia la Regione, potrà essere prenotato dalle persone con più di 70 anni, nate tra il 1941 e il 1951, che non si sono ancora vaccinate, a partire dalle 16 di oggi, venerdì 23 aprile, sul portale regionale. Le agende rimarranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. Quello di oggi sarà l’ultimo click day della Regione. “Dal prossimo maggio ci organizzeremo diversamente. Stiamo già lavorando a una nuova modalità di prenotazione del vaccino – assicura il presidente Eugenio Giani -. Con le nuove forniture di vaccino, che dovrebbero arrivare in Toscana dalla prossima settimana, ci auguriamo di accelerare la vaccinazione delle persone a elevata fragilità e degli over 70, che fanno parte delle categorie prioritarie per età e patologia.”Per gli over 80 – che non hanno ancora un appuntamento per la vaccinazione, concordato con il proprio medico di famiglia o prenotato nei giorni scorsi tramite il portale online regionale o il numero verde 800117744 – è stata data anche la possibilità di accedere direttamente, senza prenotazione, negli hub gestiti dalle Asl nei territori di loro competenza, fino a domenica 25 aprile. E’ richiesta, lo ricordiamo, la tessera sanitaria. Per conoscere l’elenco degli hub è possibile telefonare al numero verde 800117744.