Izs Siena, nuovo laboratorio di diagnostica con il contributo di FMps

La recente riorganizzazione dell’istituto ha caratterizzato le sezioni territoriali sulla base del Regolamento per l’ordinamento dei servizi ed al contesto territoriale, ispirandosi ai principi generali di qualità ed efficienza.

La sezione di Siena, appartenente alla unità operativa territoriale Toscana sud, ha recentemente attivato il laboratorio di Diagnostica e biologia molecolare, a seguito di interventi strutturali specifici e a un programma di acquisto di apparecchiature dedicate, con il contributo della FMps.

La Fondazione Mps da anni interviene nel territorio della provincia con finanziamenti dedicati alle eccellenze ed al rilancio dell’economia. In questo contesto il contributo dato per l’allestimento del nuovo laboratorio di Diagnostica e Biologia Molecolare risulta coerente con le politiche della Fondazione in quanto finalizzato a ristrutturare ed ammodernare un presidio che svolge un ruolo fondamentale per la tutela della salute animale e per la sicurezza alimentare.

Il Laboratorio, avvalendosi di moderna strumentazione e personale formato, interviene nella diagnostica dei principali agenti eziologici delle specie zootecniche ed a supporto dell’Officina farmaceutica per tipizzazione e controllo dei ceppi vaccinali, ponendosi al servizio dei quesiti diagnostici delle Sedi territoriali dell’Izslt, dei veterinari aziendali e degli allevatori.

Con queste attività la sede di Siena rappresenta un punto di riferimento per il territorio e le categorie economiche legate al mondo della produzione animale e le strutture sanitarie veterinarie.