Italiazonaprotetta – Siena: giorno 37

Italia zona protetta, giorno 37. Si inizia a pensare alla fase due, già il premier Conte la scorsa settimana aveva prorogato la quarantena fino al 3 di maggio, ma già da ieri ha fatto riaprire altre attività. Si iniziano a sentire i malumori dovuti a questa stressante quarantena, ma è necessario per la nostra salute, riaprire le attività produttive adesso, potrebbe portare ad una grave recrudescenza e, di conseguenza, ad un altro lockdown.

Su Siena News, questa mattina, si inizia con una intervista di Katiuscia Vaselli a Federico Franchi, medico de Le Scotte ultimamente impegnato nella lotta contro il Covid-19 (link qui). Come già detto si pensa già alla fase due, quella della convivenza con il virus e la riapertura del Paese, se ne parla anche a livello locale (link qui). Questa mattina il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha espresso la sua opinione al riguardo della presa di forza da parte della Whirlpool che vorrebbe riaprire gli stabilimenti, c’è però uno scontro con i sindacati (link qui). In arrivo mille mascherine a Siena per gli studenti nelle residenze universitarie (link qui). Il pomeriggio si apre con una diretta di Gennaro Groppa e Niccolò Bacarelli insieme a Patrizio Machetti e Stefano Farmeschi, titolari del barbershop Totem&Frenz.

Successivamente un’altra diretta con Marco Crimi e Emilio Mariotti insieme a Angelo Armiento direttore amministrativo dell’Accademia Chigiana.

Passando sul fronte sanitario, Il professor Beltrami ci fornisce alcune informazioni, distinguendo i sintomi allergici da quelli tipici del Covid-19 (link qui). per quanto riguarda il numero dei contagi, questa è la situazione a livello nazionale (link qui), questa a livello regionale (link qui) e questa nel senese (link qui).