Istituto Franci: “Bene gli sviluppi sulla statizzazione”

Il Franci “esprime piena soddisfazione per gli ultimi sviluppi legati alla statizzazione del Conservatorio”. Lo si legge in una nota dell’Istituto. “Dopo il riconoscimento da parte del Mur dei requisiti e dei punteggi per accedere alla statizzazione- si legge ancora-, l’accordo sottoscritto con l’amministrazione comunale è un passaggio decisivo per concludere positivamente il processo che porterà l’Istituto a diventare un soggetto statale. La strada percorsa fino a oggi è stata caratterizzata da una costante ricerca del dialogo, di cui si vedono, finalmente, i frutti. Mancano le ultime tappe da parte del consiglio comunale, dopo le quali la statizzazione sarà completata. L’Istituto, nella consapevolezza dell’importanza del confronto ripreso tra le due Istituzioni, attende fiducioso questi passaggi per chiudere definitivamente un processo che va nell’interesse dell’intera comunità senese”.