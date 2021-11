Istituto di biotecnologie, Letta: “C’è un grande consenso per creare l’Hub a Siena”

“Il consenso che c’e per fare di Siena un hub nazionale su questo tema è forte e spero ardentemente di arrivare a risultati in tempi brevi”. Così Enrico Letta, segretario del Pd. Per lui è stata una giornata di ascolto del territorio. Enrico Letta l’aveva annunciata in campagna elettorale e l’ha fatta oggi in Camera di Commercio. Il segretario nazionale del Partito Democratico ha incontrato le categorie economiche e sociali.“In campagna elettorale avevo preso un impegno e voglio rispettarlo- ha detto Letta- . La cosa importante è dare seguito all’idea della Camera d’ascolto con le categorie economiche e sociali del territorio. Questo è un modo per accompagnare il lavoro sulla Legge di Bilancio, dove ci sono delle misure sul quale bisogna dialogare con il Collegio come la riduzione delle tasse- continua-, che noi vogliamo ridurre sul lavoro per fare ripartire il Paese concretamente”. Letta ha parlato anche di Mps “aspettiamo di capire l’evoluzione di una situazione che è totalmente cambiata”. Dopo lo stop ai negoziati tra Mef e UniCredit, “c’è il tempo necessario per capire quali possono essere le nuove opzioni”, aggiunge.

MC