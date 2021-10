‘Io non rischio’, nelle piazze della provincia di Siena tornano le buone pratiche della Protezione Civile

Volontariato di protezione civile, istituzioni e mondo della ricerca scientifica tornano in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche di protezione civile.

Volontarie e volontari saranno presenti, domenica 24 ottobre, negli spazi informativi “Io non rischio”, realizzati online e nei gazebo allestiti a Siena, Monteroni d’Arbia e Sovicille, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. Per scoprire cosa ciascun cittadino puà fare in termini di prevenzione, i volontari di protezione civile invitano a Siena, in piazza Salimbeni per informare sul rischio alluvione, terremoto e maremoto; in piazza Umberto a Vescovado di Murlo e a San Rocco a Pilli, in piazza degli Alunni, sul rischio alluvione.

Fondamentale per la Campagna – giunta quest’anno all’undicesima edizione – è il ruolo attivo dei cittadini che potranno informarsi e confrontarsi con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media, attraverso i quali saranno forniti spunti e approfondimenti sulla prevenzione e le calamità naturali.

“Io non rischio” – Campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima, Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica, Regioni, Province Autonome e Comuni.

Sul sito ufficiale della Campagna, iononrischio.protezionecivile.it e sui profili social dedicati (canali Facebook, Twitter e Instagram) è possibile reperire informazioni, aggiornamenti e consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione. #iononrischio2021

A Siena il Comune ed i Volontari della Pubblica Assistenza di Siena, della VAB sez. di Siena e della Pubblica Assistenza di Colle Valdelsa invitano i cittadini ad un appuntamento speciale: in Piazza Salimbeni saranno allestiti dei punti informativi sui rischi del Terremoto/Maremoto e Alluvione, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’ambiente dell’Università di Siena verranno create delle simulazioni degli effetti di scosse di diverse entità sui palazzi, saranno presenti i Volontari a 4 zampe del Gruppo Cinofilo ANPAS Zona Senese che si occupano di ricerca dispersi in superficie e sotto macerie e di confort dog, attività tesa all’aiuto nel superamento della situazione emergenziale. Alle 11,30, l’Assessore alla Protezione Civile Francesca Appolloni con la presenza delle altre autorità cittadine, inaugurerà ufficialmente la piazza di Io Non Rischio – Siena. Inoltre, saranno organizzati 2 trekking urbani, il primo alle 10,30 con il prof. Duccio Balestracci ed il secondo alle 15,00 con l’arch. Marina Gennari, che ci condurranno attraverso la storia di Siena.

Contemporaneamente alle attività di piazza Salimbeni, i nostri Volontari saranno online su Facebook (https://www.facebook.com/iononrischioseina/), Instagram (https://instagram.com/io_non_rischio_siena?utm_medium=copy_link) e YouTube(https://youtube.com/channel/UCnFb2KIgFBSyQKXM3UxfDbA).

In Piazza Salimbeni realmente e virtualmente nella piazza digitale, saranno presenti personalità della città di Siena e l’imitatore Andy Bellotti.