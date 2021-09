“Invasioni digitali”: all’Accademia dei Fisiocritici si raccontano i minerali

“I minerali si raccontano” è il titolo con cui quest’anno il Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici partecipa sabato 11 settembre alla manifestazione internazionale “Invasioni Digitali” con l’obiettivo di evidenziare beni culturali attraverso una campagna social mirata e diffusa. I Fisiocritici Claudia Perini e Enrico Tavarnelli saranno a disposizione dei visitatori per rispondere a domande e raccontare curiosità sulla ricca collezione di minerali comprensiva anche di alcuni frammenti di meteoriti. Due i turni: alle 16 e alle 17.30 con prenotazione a [email protected] Obbligatorio il green pass. L’iniziativa è a contributo libero per sostenere il Museo. I partecipanti sono invitati a realizzare foto e video ai minerali esposti per pubblicarli nei social personali usando gli hashtag #InvasioniDigitaliFisiocritici #raccontailmuseo #accademiadeifisiocritici #fisiocritici, taggando le pagine ufficiali (Facebook @fisiocritici – Instagram @musnafsiena) e mettendo la geolocalizzazione “Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici”.