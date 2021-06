Interventi al segnale tv, il lavori a Siena da domani

Proseguono i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini. Di seguito le zone interessate durante la prossima settimana. Lunedì 28 giugno: via Roma, via di Val di montone, via delle Cantine, via dei Servi, Samoreci, via di Pantaneto, via dei Pispini. Martedì 29 giugno: via dell’Oliviera, via di Fiera vecchia, via dei Pispini, via di Pantaneto, piazzetta V. Grassi, Banchi di Sotto. Mercoledì 30 giugno: via di Pantaneto, piazzetta V. Grassi, Banchi di Sotto, Costa larga, via di Città, piazza Postierla, via di Stalloreggi, via di S. Pietro, Pian dei mantellini, via della Diana, via di S. Marco. Giovedì 1 luglio: strada di S. Eugenia, via Aretina, via Vivaldi, via Cozzarelli, strada del Villino, via Turini, via Taddeo di Bartolo, via del Vecchietta, via D. di Boninsegna. Venerdì 2 luglio: Costa dell’Incrociata, via del Cavalletto, via dei Termini, via delle Terme, via Santa Caterina, Banchi di Sopra, via di Calzoleria, vicolo Rinuccini, via dei Pontani, via dei Fusari, via Franciosa, via di Vallepiatta, piazzetta della Selva, vicolo del Pozzo.