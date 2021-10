Interruzione SP 408 nel tratto compreso tra Pianella e Gaiole in Chianti, ecco quando

L’Amministrazione Provinciale comunica che nei giorni martedì 5 e mercoledì 6 ottobre dalle 8 alle 18 la Strada Provinciale 408 tra Siena e Montevarchi sarà chiusa, in entrambe le direzioni di marcia, all’altezza del Ponte sul torrente Massellone, in località Granchiaie, nel territorio comunale di Gaiole in Chianti, tra il km 17+300 e il km 17+400. La chiusura si rende necessaria al fine di poter eseguire operazioni di verifica strutturale sul manufatto, ricomprese in un generale quadro di accertamenti sulle opere stradali programmate dalla Provincia. Durante la chiusura del tratto interessato, il traffico veicolare sarà deviato verso la S.P. 484 “del Castello di Brolio” e la S.P. 62 “di Castelnuovo Berardenga