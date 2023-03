I mezzi di soccorso 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti ieri notte alle 23.42 per un incidente stradale sulla SS 223 ( tangenziale sud di Siena). Due auto che viaggiavano in senso opposto, si sono scontrate. Ferita una donna di 46 anni e un minore, entrambi in codice 2. I due pazienti trasportati dalla Pubblica Assistenza di Siena a Le Scotte. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi.