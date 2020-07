Incidente sull’Aurelia: camionista trasportato con l’elisoccorso alle Scotte

Incidente sulla statale ss1 Aurelia in prossimità di Fonteblanda a Grosseto, dove un mezzo che trasportava acqua, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo fuori strada. Il conducente del veicolo è stato immediatamente soccorso dai vigili del fuoco e preso in carico dai sanitari del 118 dove è stato successivamente trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto immediatamente a mettere in sicurezza la strada ed il mezzo pesante.