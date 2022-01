Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est per un incidente alle 18.03 sul raccordo Siena-Bettolle, all’altezza di Sinalunga. Quattro i feriti trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Nottola: in codice 2 una 15enne e un uomo di 51 anni, in codice 1 un uomo di 44 anni e una donna di 67 anni. Sul posto i sanitari del 118, la Misericordia di Montepulciano, la Misericordia di Sinalunga, la Pubblica Assistenza di Torrita di Siena, la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri