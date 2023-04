Intervento dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 11.28, per un incidente sul lavoro in Strada di Cerrecchio a San Quirico d’Orcia. Un 50enne è stato trasportato in codice 3 alle Scotte dal Pegaso 2. Sono intervenuti anche l’ambulanza della Misericordia di Montalcino e il personale Pisll (Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).