Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 15.54, per un incidente sul lavoro a San Giovanni d’Asso. Un 57enne, dapprima preso in carico dall’ambulanza della Misericordia di Montalcino e poi recuperato dal Pegaso 2, è stato trasportato in codice 3 al Cto di Firenze. Attivato il Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).