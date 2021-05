Incidente sul lavoro poco dopo le 13 in un’azienda di Abbadia di Montepulciano: una donna di 34 anni è ricorsa alle cure dei sanitari per una caduta da una scala ed è stata trasportata in codice 2 all’ospedale di Santa Maria alle Scotte. Sul posto i sanitari del 118. È stato allertato il servizio di Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl sud est