I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano sono intervenuti per un incidente stradale in località Acquaviva di Montepulciano, dove una vettura è finita fuoristrada rimanendo poi in bilico sul guard-rail.

Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto ad estrarre la conducente dall’abitacolo della vettura, per poi affidarla ai sanitari del 118 per il successivo trasporto all’ospedale di Nottola.