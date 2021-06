Alle 20.23 in via Aretina a Siena uno scooter ha investito una donna di 59 anni che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Santa Maria alle Scotte, dove è arrivato anche il conducente del mezzo, un uomo di 55 anni, trasportato in codice giallo. Sul posto i sanitari del 118, la Misericordia di Siena e Rapolano Terme, la polizia municipale di Siena.