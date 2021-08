Intervento del 118 alle 17,09 per un incidente in moto , nel Comune di Sovicille sulla SP73, un uomo di 62 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte in codice 2 (giallo). Sul posto i sanitari del 118, la Misericordia di Monticiano, i Carabinieri