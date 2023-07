Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle 20.31 di ieri sera, per un incidente occorso a una moto sulla Strada Chiantigiana a Siena, all’incrocio per Strada di Casa al bosco. Un 27enne è stato trasportato in codice 3 alle Scotte dall’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena.