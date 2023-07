Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle 12.38, per un incidente di moto sulla Sr 429 nel Comune di Radda in Chianti. Un 31enne è stato trasportato in codice 3 alle Scotte. Sono intervenute l’automedica di Radda in Chianti e l’ambulanza della Misericordia di Gaiole in Chianti. Allertati Carabinieri e Vigili del fuoco.