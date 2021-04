Inchiesta Hidden Partner, i legali di Bellandi ricorrono al tribunale del riesame. Decisione prossima settimana

Udienza davanti al tribunale del riesame per Andrea Bellandi indagato nell’inchiesta della Guardia di Finanza. Ecco la nota dei suoi legali. “I motivi di riesame hanno riguardato alcuni profili di illegittimità del decreto di perquisizione e sequestro che, a parere di questa difesa, riguardano non solo aspetti procedurali ma soprattutto la carenza di motivazione del provvedimento emesso dal Pubblico Ministero, con riferimento alle finalità probatorie perseguite e alla pertinenzialità tra beni sequestrati e contestazioni mosse nei confronti di Andrea Bellandi. Ciò, anche alla luce di quanto emerso dagli atti di indagine ad oggi confluiti nel fascicolo e in base a quanto sostenuto dal gip Buccino Grimaldi, il quale, nel respingere la richiesta di applicazione di misure cautelari, ha avuto modo di ribadire l’estraneità di Andrea Bellandi rispetto ai reati al momento ascritti. Valuteremo ulteriori iniziative difensive all’esito delle indagini preliminari. Il Tribunale del Riesame si è riservato. La decisione è attesa per la prossima settimana”.

C.M.