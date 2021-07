Incendio in strada di Certino, paura per i boschi del monte Maggio: vigili del fuoco a lavoro per ore

Sono da poco passate le 14 quando due operai e un abitante di Certino di sotto chiamano il 115 per un incendio che sta interessando una porzione di bosco di proprietà di un residente nel Borgo del comune di Monteriggioni. In breve arrivano uomini e mezzi dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Le fiamme spinte dal vento che gira continuamente allargano il fronte. A dar man forte arrivano i volontari e la protezione civile. Sarà comunque determinante per fermare il fuoco L’elicottero della regione che fa diversi lanci di acqua dopo essersi approvvigionato da un vicino lago. Tre ore dopo gli uomini a terra tirano un sospiro di sollievo come gli abitanti di certino. Durante le fasi di spegnimento non è mancata una piccola nota di colore: alcuni bambini che per la prima volta vedevano un velivolo antincendio in azione si sono divertiti incitando con piccole urla di gioia il pilota. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere il fronte delle fiamme preservando i boschi secolari del Monte Maggio. Dopo le 17 è iniziata la parte più laboriosa vale a dire la bonifica della zona interessata dal fuoco.

Cecilia Marzotti