Incendio di sterpaglie a Poggibonsi, intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti alle 14,55 nel territorio comunale di Poggibonsi in località Campotatti, per un incendio di sterpaglie, nelle vicinanze di abitazioni, orti e campi. In supporto è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago del reparto volo di Arezzo e della squadra del distaccamento di Castelfiorentino del comando di Firenze. L’incendio è sotto controllo e sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica.

(foto di repertorio)