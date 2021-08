Incendio ad Asciano, trovato il responsabile: denunciato

E’ stato rintracciato e denunciato per incendio colposo il responsabile delle fiamme che sono divampate lo scorso 28 luglio ad Asciano, divorando 130 ettari di stoppie e bosco. Nel pomeriggio del 28 luglio, lo ricordiamo, le Stazioni Carabinieri Forestale di Rapolano Terme e Montalcino, supportati da militari del N.I.P.A.A.F. di Siena, sono intervenuti in un vasto incendio boschivo in Comune di Asciano (SI). Dai rilievi tecnici eseguiti utilizzando il metodo delle evidenze fisiche, è stato possibile ricostruire il punto di probabile innesco dell’incendio e l’area di insorgenza delle fiamme, basandosi sugli elementi fisici lasciati sul terreno dal passaggio del fuoco. All’esito delle indagini esperite nell’immediatezza dell’evento, anche attraverso le testimonianze di vari soggetti, è stato denunciato un soggetto per l’ipotesi di reato di incendio boschivo colposo, poiché, trovandosi a lavoro in un cantiere edile avente ad oggetto la ristrutturazione di un podere, con imperizia e negligenza, aveva provveduto a bruciare residui derivanti dalla propria attività lavorativa, causando l’evento in questione; azione per altro vietata nel periodo attuale definito a rischio elevato per lo sviluppo di incendi boschivi.

Per le operazioni di spegnimento e bonifica sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco, anche 4 elicotteri regionali ed oltre quaranta squadre di volontari AIB.

L’ area interessata dalle fiamme è risultata pari a 133 ettari, tra terreni incolti, pascoli, colture agrarie e bosco. L’incendio ha costituito un pericolo per la pubblica incolumità in quanto nella

zona risultano presenti diverse unità abitative e strutture ricettive.

L’attività tecnico/investigativa dei Carabinieri Forestali è ancora in corso, in particolare con riferimento alla quantificazione del danno forestale ai fini sanzionatori. Inoltre verranno ricercate ulteriori fonti di prova atte a meglio circostanziare la dinamica dell’evento ed eventuali ulteriori profili di responsabilità.

In questi giorni, caratterizzati da alte temperature e forte ventosità, sono quotidiani gli interventi dei Carabinieri Forestali in provincia, al fine di contrastare condotte illecite, che, anche per sola disattenzione e sottovalutazione del rischio, possono provocare ingenti danni al territorio. Si invitano pertanto i cittadini a prestare la massima attenzione al rispetto dei divieti di abbruciamento previsti dalla normativa regionale ed a segnalare alle autorità preposte, anche attraverso il numero unico di emergenza 112, eventuali azioni a rischio o principi di incendio.