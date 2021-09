Incendio a Capalbio, intervengono anche i vigili del fuoco di Siena

Ci sono anche i vigili del fuoco del comando di Siena tra quelli che sono intervenuti a Capalbio, da ieri pomeriggio, per un incendio di macchia mediterranea. Insieme a loro sono intervenuti anche pompieri di Grosseto, Pisa e Viterbo, squadre di volontariato antincendi boschivi e gli operai forestali. Sul posto anche un canadair ed una flotta di 3 elicotteri. Il fuoco ” si è riattivato in una zona lontana da vie di accesso. Il fronte di fiamma si è poi rapidamente allargato, andando ad interessare un bosco di lecci”, spiega la Regione in un comunicato e le squadre dei vigili “sono state impegnate in particolare a protezione delle abitazioni del centro abitato, con le operazioni di spegnimento che sono state rese difficoltose a causa del continuo variare delle condizioni di vento”, si legge in un altro comunicato. I pompieri hanno evacuato precauzionalmente 20 appartamenti di un centro residenziale.