In zona rossa vende beni che non sono di prima necessità, commerciante multato

La Guardia di Finanza di Siena ha svolto dei controlli nei luoghi dove possono formarsi assembramenti. In questo contesto, i militari della tenenza di Poggibonsi hanno individuato un commerciante valdelsano, rivenditore al dettaglio di prodotti appartenenti a varie categorie merceologiche, che nonostante i divieti imposti consentiva all’interno dei propri locali la vendita di prodotti ed articoli anche non di prima necessità. Per tale motivo, il soggetto in questione è stato multato nei termini previsti dalla legislazione vigente, con il monito di vedersi sospesa l’attività nel caso di reiterazione del comportamento scorretto.