In preda al alcol carica il fucile in mezzo ad una piazza a Campiglia, 37enne arrestato

Arriva ubriaco in piazza dell’Unità d’Italia, a Campiglia d’Orcia, all’ora dell’aperitivo serale e, in preda ai fumi dell’alcol, scende dall’auto imbracciando un fucile che caricava più volte. Così un 37enne, proveniente dal nord Italia ma temporaneamente residente nella perla della Val d’Orcia, ha creato momenti di agitazione in quello che sarebbe dovuto essere un tranquillo pomeriggio di sabato. Tale sconsiderato gesto ed il comportamento del giovane non è sfuggito all’occhio attento di un carabiniere, che seppur libero dal servizio, ha segnalato immediatamente l’anomalia. E ‘giunta quindi in aiuto una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Montalcino .La successiva perquisizione ha confermato sia la provenienza illecita dell’arma, con matricola abrasa, che l’ingiustificata detenzione e si concludeva con l’arresto dell’uomo che è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Siena”.