In Piazza del Campo tornano le frittelle, Francesco Savellli: “Portiamo avanti la tradizione con amore”

Fine gennaio a Siena vuol dire solo una parola: frittelle, una tradizione che ormai va avanti da tanto tempo e alla quale tutta la città partecipa con grande gioia e felicità. Sabato 29 gennaio tornano le frittelle in Piazza, che resteranno fino alla domenica successiva al giorno di San Giuseppe. Proprio parlando di tradizione, c’è una famiglia in particolare che da tanto tempo, in Piazza del Campo, rende onore alle fritte. Parliamo della famiglia Savelli che dagli anni’50 è approdata in Piazza con il suo banchino ormai diventato un punto di riferimento per tutti i senesi. Una tradizione lunga tanti anni, tramandati di padre, in figlio o in nonno e nipote. Si, perché Mario Savelli, colui che per tantissimi anni ha gestito l’attività del banchino adesso ha passo l’eredità nelle mani del nipote, Francesco, che adesso, sempre con passione e amore, porta avanti la storia della famiglia. Ovviamente il nonno è sempre accanto, pronto a dare consigli.

“L’apertura del banchino – spiega Francesco Savelli – per noi è sempre un momento magico, costituisce il passaggi dall’inverno alla primavera e l’inizio di una stagione veramente bella. Ancora dobbiamo aprire ma abbiamo già tanta speranza ed entusiasmo. Speranza di poter vivere una stagione meravigliosa, senza i problemi che abbiamo vissuto lo scorso anno a causa del Covid-19”.

“Le frittelle per noi non è un lavoro ma una passione – continua – un omento anche per ritrovarsi con tutta la famiglia. Infatti, sia io che mia mamma, le mie zie e le mie cugine, lavoriamo ogni giorno al banchino rendendo la tradizione ancora più bella. Siamo cresciuti con la passione di mio nonno e mia nonna che hanno sempre cercato di trasmetterci il senso della famiglia, dell’amore per Siena e per i senesi e di portare avanti la nostra attività. Un mese intenso in cui sospendiamo la nostra vita per dedicarci interamente alle frittelle, ma l’amore dei clienti, di poter lavorare nella Piazza più bella del mondo, ci ripaga”.

In effetti è proprio così, i senesi sanno bene cosa rappresenta Piazza del Campo, il cuore pulsante della vita di Siena. Chiunque, almeno una volta, ha comprato le frittelle del Savelli e tutti hanno sempre potuto vedere la famiglia a lavoro, con amore e passione, sempre con il sorriso, pronti ad allietare i senesi con le loro prelibatezze.

“Non c’è cosa più bella del legame che abbiamo con Siena – conclude Francesco – quando un cliente ritorna dopo averci conosciuto la prima volta, è un momento magico e felice. La mia speranza è quella di continuare a lungo la tradizione della famiglia, adesso tocca a me portare avanti l’attività, sperando, un giorno, di poterla passare nelle mani dei miei figli”.

Niccolò Bacarelli