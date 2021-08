Il toro delle Lamborghini arriva a Siena, il raduno delle auto passa da Piazza del Campo

Il toro delle Lamborghini è protagonista in piazza del Campo il prossimo sabato 4 settembre dalle 10 alle 13. Lo si legge in una delibera della giunta comunale. La Conchiglia ospiterà una parte del Raduno club Lamborghini ILOC Germania.

Le auto di lusso, famose per la loro velocità, arriveranno in piazza e qui vi faranno sosta. Siena è una tappa di un viaggio che parte da Gubbio, in Umbria, e passerà, tra l’altro, anche attraverso le colline del Chianti. Nell’atto si legge che il percorso adottato a Siena, dalle Lamborghini, dovrebbe essere il seguente: ingresso in porta San Marco, passaggio da via delle Sperandie, via Tito Sarrocchi, via san Pietro, Casato di sotto e Casato di sopra ed arrivo in piazza del Campo, ripartenza verso via del Porrione, poi via san Martino, via san Girolamo, via delle Cantine, via di Valdimontone ed infine via Roma per arrivare all’ uscita Ztl.

L’autorizzazione al passaggio delle Lamborghini è sottoposta al pagamento di una somma forfettaria di 2500 euro destinati al Comune. Come recita la delibera gli organizzatori dovranno “verificare prima della manifestazione la transitabilità del percorso indicato, anche per la possibile presenza di lavori per la manutenzione delle strade di nostra pertinenza attraversate o per i lavori concessi a terzi sulle stesse non comunicate alla data odierna” ed inoltre “provvedere a presidiare gli incroci e i tratti di strada ritenuti maggiormente a rischio con personale adeguatamente istruito ed equipaggiato” ed ancora “provvedere, a propria cura e spese, al ripristino delle superfici stradali in pietra eventualmente interessate da macchi di pneumatici o da perdite di liquidi dalle autovetture”.

Come si legge ancora nel documento il Comune “è sollevato ed indenne per danni a persone o cose, nonché da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, come pure per eventuali richieste di risarcimento che dovessero provenire da terzi in conseguenza del presente nulla osta”.