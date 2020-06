Il sindaco di Pienza Garosi: “Non avevamo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dell’evento con Zanardi”

“Non abbiamo mai ricevuto comunicazioni ufficiali di eventi o manifestazioni sportive sul nostro territorio”. Così si è espresso il sindaco di Pienza, Manolo Garosi, relativamente all’iniziativa nel corso della quale è avvenuto l’incidente che ha coinvolto venerdì l’ex pilota di Formula1 Alex Zanardi, travolto nelle strade del comune pientino da un mezzo pesante. Zanardi stava partecipando a “Obiettivo tricolore”, una staffetta in hand-bike insieme ad altri ciclisti e atleti paraolimpici.

Ancora Garosi: “Ci era stato comunicato solamente via Facebook – dichiara il sindaco di Pienza – che si sarebbe tenuto un saluto istituzionale in piazza. Ma poi ci hanno anche successivamente comunicato, sempre tramite Facebook, l’annullamento di questo momento per motivi di ritardo sulla tabella di marcia della manifestazione”.

(Foto Centritalianews)