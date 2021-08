Il Sabbione sarà affidato al Siena Rugby

Sarà affidato al Siena Rugby, fino al 31 dicembre ed in via d’urgenza, il campo del Sabbione dell’Acquacalda. L’affidamento durerà, appunto, fino a fine anno “o comunque fino all’individuazione del soggetto gestore.

Nel frattempo l’amministrazione comunale predisporrà apposito bando per la gestione da affidare in maniera definitiva”, dicono da palazzo Pubblico. E ‘stata così data una risoluzione ad una delibera della giunta dello scorso 10 giugno che stabiliva la risoluzione anticipata della convenzione, siglata nel 1989, con cui l’ente aveva concesso a titolo gratuito per 99 anni all’Università degli Studi di Siena l’appezzamento di terreno dell’impianto.

“Il Comune è tornato dunque in possesso del ‘’Sabbione” e ha poi effettuato l’affidamento in via d’urgenza”, prosegue la nota. “La convenzione – viene spiegato-prevede che il gestore pro tempore versi un canone di 500 euro all’amministrazione e si occupi, tra le altre cose, delle utenze e della manutenzione ordinaria e straordinaria”.

“Si conclude in questo modo – commenta l’assessore allo sport del Comune di Siena Paolo Benini – una vicenda che si trascinava da molto tempo, dopo un iter lungo e complicato anche dal sopraggiungere della pandemia Covid-19. L’affidamento garantisce la sicurezza e la fruibilità dell’area: sarà compito adesso dell’amministrazione comunale predisporre tutti gli atti per l’affidamento definitivo. Abbiamo dato in questo modo una risposta concreta – conclude l’assessore – ad appassionati, famiglie e dirigenti del rugby senese, che avevano sollecitato questa soluzione e con cui ho interloquito in modo costante in questi mesi. Finalmente si potrà ripartire con maggiori certezze per un’attività in grande crescita a Siena negli ultimi anni, che coinvolge centinaia di atleti e famiglie”.