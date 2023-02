Il Roncalli ospita i partner europei del progetto Erasmus+ Depend

È iniziata ieri, lunedì 6 febbraio, per l’IIS Roncalli di Poggibonsi l’esperienza di accoglienza dei partner europei del progetto Erasmus + Depend. Fino al 10 febbraio saranno in visita presso l’istituto valdelsano i partner, docenti e studenti, di cinque scuole di altri paesi europei (Croazia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Ungheria) nell’ambito del progetto, di cui è referente il prof Giuseppe Trotta, che ha come obiettivo lo scambio di buone pratiche sul tema delle dipendenze in età adolescenziale. Tanti gli appuntamenti di un calendario denso che sarà caratterizzato da Workshop, tavole rotonde, esperienze formative, escursioni per conoscere la cultura italiana e del territorio.

La prima giornata è stata inaugurata ieri da un workshop, tenuto nella mediateca Gianni Rodari dagli esperti della Fondazione Territorio Sociali Alta Valdelsa, dal titolo “Piglia bene – conventional social work”. Nel pomeriggio, dopo i momenti di scambio e condivisione, c’è stato spazio anche per una visita sul territorio nei pressi della basilica di San Lucchese.

Tra i prossimi incontri, questa mattina il workshop con gli esperti del SerD ”The health care service for drug addicts”, Mercoledì 8 febbraio “Drug addiction from a psychological point of view” a cura di Alessandro Scavone e Alessandro Grassini, Venerdì 10 febbraio: “Drug addiction and addicts in Literature and Cinema” a cura di Elisa Chiti e Martina Taliani. Gli interventi sono tenuti in inglese o in italiano con traduzione simultanea in inglese. Previste anche escursioni al Cassero e un’intera giornata a Viareggio per visitare la cittadella del Carnevale.

“Siamo davvero felici di poter ospitare anche in Valdelsa un progetto internazionale di grande spessore come quello dell’Erasmus + Depend, legato al tema delicato della prevenzione delle dipendenze – afferma il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- Dopo essere stati ospiti nelle altre scuole europee partner, stavolta abbiamo l’opportunità di poter condividere le nostre buone pratiche con docenti e studenti provenienti dai cinque paesi partner. Ringrazio il prof. Trotta che ha coordinato l’accoglienza e tutta la comunità scolastica che si è dimostrata disponibile a mettersi in gioco per questa nuova esperienza.”

Tutte le informazioni sull’istituto Roncalli sono presenti nel sito www.iisroncalli.edu.it