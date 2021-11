Il Poggibonsi basket cade: al Bernino passa l’Affrico 67-71

Arriva la prima sconfitta al Bernino per i ragazzi di coach Aprile che hanno giocato alla pari contro una delle squadre migliori di questo campionato: tanta difesa e la solita voglia di vincere non sono bastati per portare a casa la quinta vittoria consecutiva.

Andrea aprile, il coach della Paolo Nesi, ha voluto commentare: “Sapevamo di giocare contro una squadra molto forte e arrivare a giocarcela fino agli ultimi secondi di gioco rende meno amara questa sconfitta. Abbiamo avuto problemi di falli con Borgianni e con l’assenza di Sancho Golini per infortunio, le nostre rotazioni si sono accorciate. Durante la partita abbiamo aggiustato alcuni errori difensivi e questo ci ha permesso di rimanere attaccati ai nostri avversari, ma loro sono stati molto bravi a spengere ogni volta i nostri tentativi di rimonta. Abbiamo perso di pochi punti quindi sono i dettagli che fanno la differenza ed è da qui che dobbiamo ripartire”.

Federico Moroni ha aggiunto: “Siamo partiti male difensivamente lasciando Bianco Blu prendere un vantaggio di dieci punti. Quindi una partita dove abbiamo dovuto rincorrere i nostri avversari, ma questa volta i nostri sforzi di rimonta non sono bastati. Loro sono una squadra molto forte a cui non puoi e non devi concedere un vantaggio come abbiamo fatto noi all’inizio. In fondo potevamo vincere, ma abbiamo fatto alcuni errori che non ci hanno permesso di completare questa rimonta che comunque ha dimostrato la forza d’animo di questo gruppo”.

Paolo Nesi Group 67 – 71 Basket Bianco Blu Affrico

Poggibonsi basket: Maestrini 16, Lazzeri 2, Collet 7, Castracani 10, Testi 2, Vallerani, Moroni 11, Borgianni 8, Fornai, Rumachella 9, Gori Savallini 2.

Allenatore: Aprile