Il Palio di Pierluigi Pardo: “In punta di piedi e con entusiasmo racconterò la bellezza di questa Festa”

“In punta di piedi, ma con entusiasmo. Sono orgoglioso di essere qui”, ed ancora “cercheremo di raccontare per tutti i senesi e gli italiani la bellezza di questo rito”. Pierluigi Pardo si trova in Piazza del Campo dove sta facendo i primi collegamenti con La 7 ad un giorno dallo svolgimento della Carriera di Provenzano. E per il giornalista a cui è stata affidata la cronaca della Carriera l’occasione è quella per confrontarsi con i colleghi locali. “Mi sono preparato ed ho studiato. Non sono senese eh !! Ma so bene chi è Tittia – ammette scherzando con la stampa- La cosa bella di questa Festa? Che ci racconta Siena: molte delle alleanze e delle diatribe tra le contrade non sono diverse da quello che vediamo nello sport e in politica. E da questo punto di vista il Palio è un simbolo straordinario. Così come è straordinaria la passione dei tanti senesi che mi hanno scritto e mi hanno voluto dare una mano”