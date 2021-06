Il Coro Guido Chigi Saracini interpreta la nuova creazione di Giovanni Sollima per il Ravenna Festival 2021

Il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” diretto da Lorenzo Donati è tra i protagonisti della prima esecuzione assoluta dei “Sei studi sull’Inferno di Dante” di Giovanni Sollima. La composizione, per controtenore, coro e orchestra, commissionata al celebre violoncellista e compositore palermitano da Ravenna Festival, avrà luogo giovedì 10 giugno 2021 alle ore 21.30 presso la Rocca Brancaleone a Ravenna.

“Dopo la felice esperienza del 2019 con il Chigiana Percussion Ensemble, – annuncia con entusiasmo il direttore artistico Nicola Sani – la Chigiana è di nuovo ospite al Ravenna Festival 2021 con il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”, formazione in residence dell’Accademia nata dalla collaborazione con l’Opera della Metropolitana di Siena. L’ensemble vocale sarà protagonista della nuova composizione di Sollima ispirata alla Divina Commedia di Dante, attorno alla cui figura ruota il programma dell’intera manifestazione, in occasione del 700esimo anniversario della morte del grande poeta”.

Assieme alle voci del Coro della Cattedrale di Siena “G. Chigi Saracini” i “Sei studi sull’Inferno di Dante” di Giovanni Sollima saranno eseguiti dall’Orchestra giovanile “Luigi Cherubini”, il controtenore Raffaele Pe e lo stesso Giovanni Sollima al violoncello solista. La direzione è affidata a Kristjan Järvi. Il concerto, intitolato L’inferno, rientra nel percorso tematico del festival “Dedicato a Dante”; oltre alla première su testi di Dante Alighieri di Sollima, il programma prevede l’esecuzione di “Runic Prayer” per voce, orchestra da camera e elettronica, recente creazione dello stesso Kristjan Järvi, statunitense di origini estoni, la Suite n. 3 per violoncello solo in do maggiore di Johann Sebastian Bach e Terra con variazioni per violoncello e orchestra, composta da Giovanni Sollima nel 2015.

“Siamo felici – commenta il Presidente dell’Accademia Musicale Chigiana Carlo Rossi – che il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” abbia raggiunto un livello di qualità assoluto tanto da essere ormai chiamato più volte all’anno a partecipare a nuove produzioni di eccellenza nei principali festival nazionali”.

Per il Dott. Guido Pratesi, Rettore dell’Opera della Metropolitana “il successo del Coro della Cattedrale premia l’impegno della Fabbriceria nel conservare e tramandare nel tempo il valore culturale della sua “Cappella musicale” operante già dal XVI secolo.”

“Sei studi sull’Inferno di Dante” è dedicata a Riccardo Muti e, come recita il titolo, è articolata in 6 momenti, il primo dei quali dà ampio spazio alla citazione di “Quivi sospiri ed alti guai”, madrigale a 5 voci del ferrarese Luzzasco Luzzaschi su testo dantesco, alternato da suggestivi interventi di water percussion. Il secondo movimento è affidato alla voce del controtenore solista, che interpreta il testo del II Canto dell’Inferno. Nel pannello sonoro successivo, sullo sfondo orchestrale di fitte semicrome il coro descrive la pena inflitta ai ladri, stritolati dai serpenti. Durante il quarto quadro si svolge il dialogo tra controtenore e coro sulle parole del V Canto “Nessun maggior dolore”. Ritornano il coro e le water percussions con un pattern ritmico che ripropone ossessivamente il testo scomposto in singole sillabe. Conclude il ciclo il breve Sesto Studio, il cui testo è tratto dal XXXIV e ultimo Canto dell’Inferno, affidato alla voce del solista, all’orchestra e alle water percussions, i cui interventi si rarefanno fino a raggiungere il silenzio.

L’interno concerto sarà trasmesso in diretta streaming dalla Rocca Brancaleone di Ravenna su https://www.ravennafestival.live/ giovedì 10 giugno 2021 alle ore 21.30