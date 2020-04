Il consiglio comunale di Radicondoli viene svolto in via telematica

Il consiglio comunale di Radicondoli si fa in digitale, su una piattaforma a distanza, e sarà in streaming per tutti i cittadini dal sito del Comune.

Così mercoledì 15 aprile, alle 10, il massimo consesso cittadino si terrà regolarmente, adeguandosi alle esigenze di distanziamento sociale e sicurezza che l’emergenza sanitaria impone.

“Noi siamo pronti per le sedute in via telematica, sia per consiglio comunale che per la giunta – dice il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini (nella foto) – Abbiamo fatto pure una prova con tutti i consiglieri per capire se la piattaforma funziona. Ed è tutto a posto. L’ente si è organizzato sia sul piano amministrativo, con i dovuti atti e dandosi precisi criteri, che sul piano digitale. Mercoledì dunque si terrà il consiglio comunale e tutti i cittadini ci potranno seguire in streaming”.

La piattaforma che il Comune di Radicondoli ha adottato si chiama Scopia ed è stata messa a punto dal Consorzio pubblico dei Comuni della Provincia di Siena Terre Cablate. Il supporto tecnico è stato fornito da una azienda del territorio radicondolese. In sostanza la piattaforma prevede la presenza di una stanza virtuale in cui ogni consigliere può accedere con un pin, un moderatore ha la possibilità di dare la parola. Tutto il consesso virtuale è in streaming, in diretta, dunque.

I cittadini troveranno sul sito del Comune www.comune.radicondoli.sit.it un link per accedere allo streaming.