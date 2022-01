Il Comitato Amici del Palio per il rinnovo delle monture di Piazza

Il Comitato Amici del Palio “ha potuto dunque usufruire di una parte del ricavato di queste ultime, e adesso provvede, come già in programma, a farne dono al Magistrato delle Contrade, affinché vada a contribuire a quel fondo per il rinnovo delle Monture di Piazza aperto ormai da tempo. Un rinnovo del quale si sente ormai assolutamente l’esigenza, dal momento che le monture attuali sono utilizzate dal 2000, e si spera – anzi si conta – che quest’anno siano nuovamente e finalmente protagoniste sul tufo nelle date canoniche del 2 luglio e del 16 agosto”.

Lo si legge in un comunicato stampa. Il Comitato, prosegue la nota “ha concluso il progetto triennale “FiguriAmoci Siena”, che in collaborazione con la casa editrice Il Leccio, ha permesso di dare alle stampe tre album di figurine capaci di coinvolgere e fare divertire i senesi e i contradaioli di tutte le età, dai bambini fino agli anziani”. Il testo continua: “Siamo dunque a ringraziare tutti i senesi e i contradaioli che hanno collezionato le figurine in questi anni, perché ci hanno permesso di fare questo gesto col quale vogliamo rilanciare l’attenzione su un tema fondamentale per la città e per la nostra festa, come quello del rinnovo delle monture, e sottolineare la felice collaborazione con il Magistrato delle Contrade e con il Rettore Claudio Rossi, sempre attento nel sostenere le nostre iniziative”.