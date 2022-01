Il cardinale Lojudice fa visita alle famiglie afghane ospitate dalla Diocesi e dona un panettone

“Ho voluto approfittare di questo periodo di festività per far visita alle famiglie provenienti dall’Afghanistan a cui la nostra Arcidiocesi sta dando alloggio e supporto in questi primi mesi in Italia. Sono stato molto contento di aver trascorso questa mattinata con loro e di aver potuto ascoltare le loro speranze e i loro bisogni, ai quali cercheremo come sempre di rispondere in base alle nostre possibilità. Un ringraziamento particolare va alla nostra Caritas diocesana che ogni giorno si impegna per sostenerli ed essere al loro fianco”. Lo dice il cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena, che, accompagnato dalla responsabile della Caritas Anna Ferretti, ha fatto visita a due famiglie provenienti dall’Afghanistan che sono ospitate nelle strutture dell’Arcidiocesi. “Il Cardinale Lojudice ha portato loro un grande panettone, donato insieme alla Prefettura di Siena, e si è poi fermato a parlare della loro attuale situazione e delle loro prospettive-spiegano dall’Arcidiocesi-. Attualmente le famiglie sono in attesa di ricevere il permesso di soggiorno, una volta ottenuto il quale potranno iniziare a muoversi per trovare un lavoro. I bambini, invece, sono già stati accolti dalle scuole del territorio e hanno iniziato il proprio percorso di studi”.