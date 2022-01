I vini italiani più cercati al mondo su internet

È da poco uscita la nuova classifica di Wine-Searcher la “Top 100 Most Searched-for Wines”, nella quale su un campione di oltre 400 mila vini, vengono indicati i vini più ricercati al mondo. Wine-Searcher è un motore di ricerca per l’acquisto di vini online che nel corso degli anni è andato affermandosi anche grazie al suo servizio enciclopedico e magazine online, divenendo il sito di vino più influente.

Il sito conta su una banca dati che raccoglie oltre 6 milioni di offerte, ed è primariamente utilizzato per individuare e acquistare i vini al miglior prezzo possibile. I vini italiani all’interno della classifica di dicembre (link qui) sono ben 9. Tra questi, il vino italiano più cercato al mondo su internet è Il Sassicaia di Tenuta San Guido, che si piazza al 6° posto della classifica mondiale dopo i francesi Petrus Pomerol, Château Mouton Rothschild, Dom Pérignon, Château Lafite Rothschild e Château Margaux. Il nostro Sassicaia (che ha conquistato da giugno 3 posizioni, dalla 9° alla 6°) è l’unico vino del Belpaese a classificarsi tra i primi 10, in una classifica in cui il podio è strettamente detenuto dalla Borgogna. Scendendo nella graduatoria troviamo il Tignanello dei Marchesi Antinori che si colloca alla posizione 14, guadagnando tre punti rispetto a giugno. L’Ornellaia perde invece qualche posizione, e scende dal 32° al 39° posto, seguito dal Solaia dei Marchesi Antinori che si riconferma al 42° posto.

Guadagna moltissime posizioni il Monfortino di Giacomo Conterno che passa dal 79° al 49° posto. Mentre al 52° posto troviamo il Flaccianello della Pieve di Fontodi. Infine, si trovano Le Pergole Torte di Montevertine all’82° posto e il Barolo di Bartolo Mascarello (alla posizione numero 96). Da segnalare che il Monfortino di Giacomo Conterno è, sempre secondo le stime di Wine Searcher, il vino italiano più costoso al mondo (€ 1.165). Che dunque scegliate un vino tra i più ricercati al mondo, o uno meno conosciuto, l’importante è alzare i calici e guardare con ottimismo al nuovo anno, con tantissimi auguri a tutti.

Stefania Tacconi