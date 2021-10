I pazienti di malattie rare polmonari alle Scotte: “Grazie per il vostro impegno anche sotto la pandemia”

“Un enorme grazie a tutti voi”, si conclude così la lettera che l’associazione Un soffio di Speranza – Il sogno di Emanuela ha inviato, a nome dei pazienti di malattie rare polmonari e dei loro familiare, all’azienda ospedaliera senese e allo staff del reparto di Malattie rare e trapianto polmonare “per l’enorme impegno profuso in questi lunghissimi mesi segnati dalla pandemia covid”, si legge nel testo. “Pur tra le mille difficoltà legate ai drammatici momenti vissuti ed ancor oggi di estrema attualità, i pazienti hanno sempre trovato nell’équipe di professionisti un punto di riferimento sicuro, un’ancora nel mare tempestoso della pandemia, devastante per tutti noi, ancor di più per coloro che già prima erano costretti ogni giorno a lottare per ogni singolo respiro”, continua la nota. ” E questo supporto è andato, se possibile, crescendo nella fase successiva quando è arrivata la fondamentale arma dei Vaccini per la lotta al Coronavirus – continua il testo-. La disponibilità di tutto il personale per portare a conclusione nel minor tempo possibile il percorso vaccinale e soprattutto per affrontare e risolvere legittimi dubbi e perplessità di pazienti e familiari è stata massima. E lo è ancor oggi quando, in tempi rapidissimi, è stato avviato il percorso per la terza dose di vaccino a trapiantati polmonari e pazienti in lista di attesa trapianto”.