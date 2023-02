“I mestieri artigiani poliziani”, a Montepulciano il progetto di valorizzazione dei piacere

Si chiama “I mestieri Artigiani Poliziani”, ed è il nuovo progetto finalizzato alla valorizzazione del comparto artigiano presente nel territorio di Montepulciano e presentato in Sala del Consiglio. Riconosciuto in tutto il mondo, il “Made in Italy” è sinonimo di eccellenza dell’artigianato di qualità. A Montepulciano sono state molte le produzioni artigianali, storie di produzioni locali che, tramandate nel tempo, hanno contribuito a creare una vera e propria storia di tradizione e cultura.

“L’Amministrazione comunale – sottolinea il sindaco Michele Angiolini – intende valorizzare questo patrimonio ‘riunendo’ e ‘mappando’ il patrimonio di saperi di produzione artigianale attraverso una visibilità che favorisca il dialogo tra produttori e istituzioni e sia, al tempo stesso, di facile accesso per i visitatori che intendono conoscere qualcosa in più di queste eccellenze e del nostro territorio”.

“Le antiche tradizioni artigianali della città di Montepulciano sono dei veri e propri scrigni di tesori – aggiunge l’assessore alle attività produttive Monja Salvadori che coordinerà il progetto. – L’artigianato, del resto, è una componente fondamentale del patrimonio culturale e, al tempo stesso, rappresenta una realtà dinamica nel panorama economico locale . Oltre all’artigianato artistico di eccellenza, infatti, Montepulciano vanta antiche tradizioni e attività artigianali che oggi rischiano di essere dimenticate e quindi perdute; vere e proprie storie di antichi mestieri da riscoprire dal valore anche sociale”.

Il progetto, che si articolerà in azioni di comunicazione e valorizzazione di breve, medio e lungo periodo, vedrà il coinvolgimento diretto degli artigiani fino alla realizzazione di una carta dei valori condivisa e alla strutturazione di un prodotto di destinazione turistica legato al settore. Tra le altre azioni allo studio, attività con le scuole e gli studenti e attività laboratoriali. Nelle prossime settimane saranno realizzati e programmati nuovi incontri con gli artigiani per dare il via alla fase operativa del progetto.