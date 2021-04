Hidden partner, il Pd interroga De Mossi: “Cosa intende fare per scongiurare conseguenze occupazionali?”

Cosa intende fare De Mossi “per scongiurare conseguenze occupazionali” e “ricadute negative sull’immagine della citta”? Lo si legge nell’interrogazione, presentata dal gruppo del Pd in consiglio comunale, sulle vicende relative all’inchiesta Hidden partner “e le possibile conseguenze per la città”, si legge nell’atto che porta la firma dei consigliere dem Luca Micheli e Alessandro Masi. “Premesso che lo scorso 15 marzo si è avuto notizia dalla stampa locale e nazionale di indagini da parte dell’autorità giudiziaria denominate Hidden Partner, che hanno determinato l’autorizzazione a misure restrittive, perquisizioni e sequestri; che dalle notizie stampa risulterebbe coinvolta nelle predette indagini la societa’ Sielna spa- si legge-, detentrice di partecipazioni di controllo in alcune primarie aziende cittadine, attive nel campo della ristorazione e somministrazione di cibo e bevande; che sempre dalla stampa si era letto della possibile ricerca di sinergie con la società Sielna SpA da parte del Gruppo Armeno, che nell’agosto scorso si era aggiudicato la concessione dall’amministrazione comunale del titolo sportivo con la Società Siena Noah Ssd Srl; che nell’annunciare la rinuncia all’assistenza professionale nel procedimento penale relativo all’indagine Hidden Partner il sindaco ha fatto riferimento a “profili che potenzialmente potrebbero riguardare il Comune di Siena -prosgue il testo-; che sarebbe stato nominato un amministratore giudiziario delle attività sottoposte a sequestro cautelare a seguito dell’Operazione Hidden partner e che queste vicende, oltre a produrre un ulteriore danno di immagine alla città, potrebbero determinare pesanti conseguenze occupazionali, preoccupazione espressa alla stampa anche dallo stesso sindaco. Si chiede al sindaco quali iniziative intenda intraprendere per scongiurare conseguenze occupazionali e, più in generale, ricadute negative sull’immagine della Città, che potrebbero derivare al tessuto economico cittadino da questa vicenda, data la rilevanza delle attività oggetto di indagine”, così si conclude l’interrogazione.