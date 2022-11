Guida Michelin 2023, tre ristoranti della provincia si aggiudicano il “Bib Gourmand”

Osteria La solita zuppa di Chiusi, Da Pode di San Gimignano e Futura osteria di Monteriggioni. Sono tre i nuovi Bib Gourmand in provincia di Siena contenuti nella 68esima Guida Michelin.

A pochi giorni dalla presentazione del volume che contiene tutti i migliori ristoranti d’Italia sono stati anticipati i locali della categoria che si contraddistingue per essere rappresentata dalla faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi. Non si parla di attività stellate ma invece il pittogramma appena descritto vuole segnalare un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un ottimo rapporto qualità prezzo.

“Il rapporto qualità-prezzo è certamente un elemento essenziale nella selezione, ma prioritaria è la passione per la tavola che crea l’atmosfera dei ristoranti Bib Gourmand, in cui si gustano ricette spesso ispirate alla tradizione. Ma non solo”, spiegano gli organizzatori della Guida. Spicca nei nomi appena pubblicati l’assenza di attività presenti nel comune di Siena.

Sono ventinove i nuovi Bib Gourmand in Italia che allunga la lista di questa categoria a 257 locali. “Sono molte le novità della selezione 2023 dei Bib Gourmand, che mostrano, così, il dinamismo del settore. Un’ampia e varia offerta gastronomica, che va da una cucina più tradizionale a osterie dai menù più creativi e altrettanto golosi fino a proposte come quella asiatica”, sono le parole di Sergio Lovrinovich, Direttore della Guida Michelin Italia

L’anno scorso erano stati cinque i ristoranti Bib Gourmand della provincia di Siena presenti nella Guida: Taverna del grappolo Blu a Montalcino, Osteria Le Panzanelli a Radda in Chianti, Fonte alla vena a San Quirico d’Orcia, La taverna di San Giuseppe a Siena, Il conte matto a Trequanda. Per sapere se riusciranno a confermare il prestigioso riconoscimento si dovrà attendere l’8 novembre, quando sarà presentata la Guida Michelin 2023.