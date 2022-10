Era nato a Siena Elia Putzolu, il foreign fighter 28enne che combatteva al fianco delle milizie filorusse in Ucraina e che è stato ucciso durante un combattimento nella regione del Donetsk. Elia era cresciuto in Sardegna e poi si era trasferito a Milano. Dal 2019 viveva a Tangrog, nei dintorni della città russa di Rostov. Putzolu è il terzo italiano ucciso nella guerra in Ucraina, dopo Edy Ongaro e Benjamin Giorgio Galli