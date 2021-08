Guardia di Finanza, il sottotenente Luca Sasso nuovo comandante della tenenza di Montepulciano

Cambio al vertice della tenenza della Guardia di finanza di Montepulciano: il sottotenente Luca Sasso ha assunto il comando del Reparto, avvicendandosi al capitano Matteo Sgamma il quale, dopo 2 anni di permanenza, è stato destinato al gruppo Pronto impiego di Roma. Il sottotenente Luca Sasso, sposato con due figli, è nato a Pisa nel 1975. Nel 1995 ha intrapreso il suo percorso in Guardia di Finanza con l’ingresso alla scuola sottufficiali del Corpo. Al termine del biennio di formazione è stato assegnato dapprima al Nucleo regionale polizia tributaria di Trento, successivamente al Nucleo di polizia tributaria di Siena ed infine ha prestato servizio presso il Nucleo di polizia economico finanziaria di Grosseto. Il percorso è culminato nell’anno 2021 con l’ammissione alla frequenza del “3 Corso straordinario sottotenente Giovanni Marzano” all’Accademia della Guardia di Finanza.

L’ufficiale, laureato nell’anno 2005 in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, nel 2019 ha conseguito la laurea magistrale in Economia e management. Il passaggio del testimone è avvenuto nella “Sala delle bandiere” del Comando provinciale di Siena laddove il Comandante provinciale, nel ringraziare il collega cedente l’incarico per l’impegno e la dedizione profusi negli anni di comando, ha dato il benvenuto all’ufficiale subentrante per il delicato incarico che andrà a ricoprire.